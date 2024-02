Tom Hanks ospite di Fabio Fazio oggi a ‘Che tempo che fa’

In "The Post", il film capolavoro del 2017 diretto da Steven Spielberg, l'attore guida l'auto italiana progettata da Dante Giacosa. E utilizzata da ... (ilgiornale)

Masters of the Air - su Apple TV+ la serie prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks

Dopo una serie di rinvii sarà finalmente disponibile in streaming l’adattamento televisivo del bestseller di Donald L. Miller “Masters of the Air: ... (optimagazine)