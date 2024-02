Tod' s | Della Valle lanciano un' Opa per il delisting

(Di domenica 11 febbraio 2024) Diegoe Andreainsieme al fondo di private equity L Cattertonuna nuova Opa totalitaria per ilda Piazza Affar di Tod's. L'offerta a 43 euro - si rende noto - prevede che i soci di maggioranza manterranno il controllo del gruppo. "L'offerente - si spiega - promuoverà un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") per un corrispettivo pari a euro 43,00 per azione volta ad acquisire massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di Tod's (le "Azioni Oggetto dell'Offerta") rappresentative del 36% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le eventuali azioni proprie detenute dall'Emittente) e a ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Tod's dalla quotazione e dalla negoziazioni su ...

Finanziaria di Diego Della Valle & C e controllata indirettamente da Diego Della Valle, ed era volta ad acquisire la totalita' delle azioni ordinarie di Tod's non ancora in mano all'imprenditore e ...È stata lanciata un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di Tod’s spa, promossa da una società controllata da Lc10 international aiv, l.p.Diego Della Valle e Andrea Della Valle insieme al fondo di private equity L Catterton lanciano una nuova Opa totalitaria per il delisting da Piazza Affar di Tod's. (ANSA) ...