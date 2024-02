TNT Drama non trasmetterà AEW Collision la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’episodio previsto per il 17 febbraio non andrà in onda e AEWtornerà il prossimo 24 febbraio. È quanto annunciato da Tony Schiavone aggiungendo che l’episodio non sarà trasmesso a causa della copertura speciale del weekend delle stelle della NBA. L’ultima volta che AEWnon è andato in onda nel suo orario abituale è stato il 18 novembre, quando si è tenuto il PPV Full Gear. Anche Dynamite ha subito una modifica nella sua trasmissione abituale lo scorso ottobre a causa della copertura delle World Series, il che ha fatto sì che lo show venisse trasmesso di martedì e competesse con NXT. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.