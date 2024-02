Tiziano Terzani vent’anni dopo | una luce nel buio della guerra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il 2024 è l’anno in cui celebreremo iesatti dalla morte di(Firenze, 14 settembre 1938 – Orsigna, 28 luglio 2004). E mai come adesso l’Italia e il mondo hanno bisogno di riscoprire il suo messaggio di pace, contro ogni logica die di sopraffazione. Un invito a cambiare, a ridiscutere la globalizzazione e lo sviluppo economicistico che l’Occidente ha diffuso in tutto il mondo da trent’anni a questa parte. Da un lato contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita di milioni di persone, ma dall’altro soffocando culture e civiltà, omologandole all’ideologia del mercato dove dominano i più forti. E per tutta risposta ricevendo l’attentato alle Torri Gemelle, nel 2001, e oggi l’infinitaRussia in Ucraina. Oltre alla rivolta ...