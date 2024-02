Tiro a volo | spaziale Tammaro Cassandro! L’azzurro vince la Coppa del Mondo di Rabat superando Hancock

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’Italia dello skeet ancora dominante in quel di, città del Marocco che ospita fino a domani la seconda tappa delladel2023-2024 di. Dopo la doppietta in campo femminile firmata dalla premiata ditta Scocchetti-Maruzzo infattiCassandro ha trionfato nella prova maschile, rendendosi artefice di una Finale di altissimo livello battendo il tre volte campione Olimpicont, che aveva chiuso le qualifiche al primo posto con 124/125, ha sbagliato soltanto un colpo anche in tutte le serie dell’ultimo atto, chiudendo quindi con 59 piattelli colpiti su 60 e staccando nettamente il diretto rivale, il quale si è dovuto arrendere con 57/60. A piazzarsi al terzo posto è stato invece Daniel ...

Terzo successo italiano in altrettante gare individuali della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco: dopo i due successi nel trap arriva la prima vittoria azzurr ...La tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco, continua a sorridere all'Italia, che dopo i successi nelle prove individuali del trap fa ben sperare anche nello skeet: ...