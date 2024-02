Tiro a volo | doppietta italiana nello skeet | Simona Scocchetti prima e Martina Maruzzo seconda in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Terzo successo italiano in altrettante gare individuali della tappa delladel2024 diin corso a Rabat, in Marocco: dopo i due successi nel trap arriva lavittoria azzurra: èal femminile conche precede, mentre completa il podio la transalpina Lucie Anastassiou. In finale il duello conclusivo è tutto italiano: al termine dei 60 piattelli regolamentari ad imporsi è, che precede, battuta per 54-52 dopo una sfida tiratissima e decisa soltanto negli ultimi colpi. Il gradino più basso del podio viene ...