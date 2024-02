Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat | Cassandro e Scocchetti conquistano l’oro Skeet

(Di domenica 11 febbraio 2024) A, in occasione delladelIssf,nello, con Maruzzo che invece colleziona l’argento. Nella gara maschileha raccolto un quasi perfetto 59/60, mettendosi davanti ad Hancock e Korcak. L’azzurro commenta: “Soddisfatto e felice. Ci tenevo a fare bene. Il 20° posto della prima prova mi aveva lasciato tanta delusione e questa medaglia d’oro lo riscatta pienamente. Non sono una persona che si emoziona facilmente, ma questo risultato mi riempie di gioia che voglio condividere con la mia famiglia, con il Centro Sportivo dei Carabinieri, con la Federazione, con i miei sponsor e soprattutto con mia moglie Samara che è in attesa del nostro primo figlio. Si chiamerà ...

L'Italia dello skeet ancora dominante in quel di Rabat, città del Marocco che ospita fino a domani la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di tiro a volo. Dopo la doppietta in campo femminile ...Terzo successo italiano in altrettante gare individuali della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco: dopo i due successi nel trap arriva la prima vittoria azzurr ...