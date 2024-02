Tiro a volo | Cdm skeet | Simona Scocchetti e Tammaro Cassandro trionfano a Rabat

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. - (Adnkronos) - Italia sugli scudi nella prova di Coppa del Mondo diospitata da, in Marocco. Nella gara femminile ditrionfa, che dopo un'ottima qualifica fa 54 in finale e conquista il titolo. Alle sue spalle, seconda con 52, un'altra azzurra, Martina Maruzzo. Completa il podio (41) la francese Lucie Anastassiou. Nella gara maschile il protagonista ha un nome e un cognome:. Bravissimo anch'egli in qualifica, l'azzurro firma il punteggio di 59 e vince la finale. Secondo posto per lo statunitense Vincent Hancock (57), terzo il ceco Daniel Korcak (44). Ai piedi del podio l'altro azzurro arrivato in finale, Gabriele Rossetti, che chiude in quarta posizione con lo score di 36.