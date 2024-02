Thuram domina Lukaku | umori opposti dopo Roma-Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha mostrato ancora una volta tutta la differenza tra Marcuse Romelu, rendendo di fatto le scelte della scorsa estate abbiano decisamente portato un grande vantaggio ai nerazzurri. E i dati segnalati dal Corriere dello Sport sono eloquenti in tal senso. DIFFERENZE – Marcusprotagonista, Romelunon incide per nulla. Questo di fatto il riassunto della prestazione dei due attaccanti in, sottolineato anche dai dati forniti dalla collega Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport. Il belga tocca 31 palloni in tutta la partita, di cui 6 nell’area di Sommer e correndo 9,7 km., invece, tocca 41 palloni (dieci in più), anche lui 6 nell’area di Rui Patricio e con 10,2 km di corsa. In ogni ...