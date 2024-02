This Is Me… Now | Jennifer Lopez | MTV | i musical e un atipico film biografico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 febbraio 2024) Abbiamo incontrato J.Lo nel press day virtuale organizzato per l'uscita diIs Me... Now: A Love Story,che racconta la rinascita sentimentale dell'artista. Su Prime Video dal 16 febbraio. "è come Luke Skywalker che diventa Jedi in Star Wars: Una nuova speranza. È più coraggiosa più forte e più impenitente di quello che credeva di essere". A regalarci questa definizione diè Dave Meyers, il regista diIs Me...Now: A Love Story, ilche racconta la rinascita sentimentale di J.Lo (legato al suo nuovo albumIs Me...Now), disponibile in streaming su Prime Video dal 16 febbraio. Dave Meyers, che affiancanella conferenza stampa virtuale, ci ...