Thiago Motta | «Non costruiamo dal basso per estetica ma per mettere in difficoltà gli avversari»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024)a Dazn dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce. La costruzione dalC’è stata un’uscita palla che vi stava costando il gol di Krstovic come la scorsa settimana vi è costata il gol del Sassuolo. Lei ha applaudito nonostante il rischio corso. «Applaudo perché sappiamo molto bene che queste situazioni di gioco quando le facciamo bene, mettiamo inl’o. Se iniziamo a provare di buttare sempre la palla diventa un problema e l’applauso è perché Luca (Skorupski) ha un coraggio enorme anche se la settimana scorsa, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto molta attenzione a chi aveva la palla in quel momento. Ma la colpa non è solo sua come non lo era col Sassuolo, o l’anno scorso col Napoli contro il Napoli dove John poteva aiutarlo in un modo diverso. Sarebbe molto facile dire che ...