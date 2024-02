Theo Hernandez show e Milan imbattuto da nove partite Napoli | il gol manca da cinque trasferte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sospeso tra un quarto posto blindato e una vetta che sembra inaccessibile, ilbatte anche ile si confermaper la nona partita consecutiva in campionato. A San Siro termina 1-0 ed è una rete dia regalare tre punti pesanti alla squadra di Stefano Pioli, che può affacciarsi con fiducia al periodo denso di impegni, condizionato dal doppio confronto europeo con il Rennes nello spareggio di Europa League. Continua invece il momento difficile in trasferta del. Aspettando il ritorno di Osimhen dalla Coppa d’Africa, la squadra di Mazzarri non ha segnato alcuna rete nelle ultimegare fuori casa di campionato, come non accadeva dal dicembre 1979 (sei in quel caso). Stefano Pioli deve fare a meno dello squalificato Reijnders. ...