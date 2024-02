Test | Come sarà il tuo San Valentino?

(Di domenica 11 febbraio 2024) Molte persone storcono il naso all’idea della festa degli innamorati: sì, dicono, avrà anche importanti origini antiche e storiche, ma oggi è solo un’occasione per farci spendere un sacco di soldi e ha perso il suo significato romantico. Purtroppo, un po’ è vero: le vetrine dei negozi sono inondate di orsetti, cuori e cioccolatini, ma è altrettanto certo che nessuno ci obbliga a comprarli. La forza dell’amore va celebrata Cerchiamo invece di considerare questa ricorrenzaun’occasione per riflettere su quanto sia potente e salvifico il sentimento dell’amore. Ci riempie la vita, dà il senso e il ritmo alle nostre giornate, ci travolge nella passione, ci gratifica, ci diverte, ci lega l’un* all’altr* (per sempre o per un periodo limitato non importa), ci spinge a fare progetti e a guardare con ottimismo al futuro. Gli innamorati sono protagonisti Nessun sentimento ...

Come è profondo il mare : il testo della canzone cantata da Mahmood con I Tenores di Bitti a Sanremo 2024 Qual è il testo della canzone Come è ... (tpi)

Roma, 10 febbraio 2024 – Esenzione al l’Irpef agricola per redditi sotto i 10mila euro. Sarebbe questa la proposta del Governo per venire incontro ... (quotidiano)

La nuova Duke di “media” cilindrata è una naked incredibilmente veloce, maledettamente divertente e…decisamente costosa. L’abbiamo provata in una giornata uggiosa e vi raccontiamo come si guida in… ...MotoGP Test Sepang GASGAS Tech3 - Pedro Acosta è stato grande protagonista dei test IRTA di Sepang. Il rookie della MotoGP ha impressionato sia nello shakedown che nel confronto con i piloti ufficiali ...Ancora più esuberante e mostruosa, la KTM 1390 Super Duke R sa essere anche facile come una naked da neopatentati. L’abbiamo spremuta in pista e vi raccontiamo come se l’è cavata in questo #SottoEsame ...