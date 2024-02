TERZA CATEGORIA Testacoda Paganico-Semproniano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Torna in campo oggi ildopo il turno di riposo. La capolista di, dopo che il San Quirico si è avvicinato, riprende con unche non dovrebbe fare paura. All’Uzielli infatti arriva il: prima contro ultima. Dietro, il San Quirico prova a tenerne il ritmo, ma oggi dovrà uscire dal campo del Braccagni con una vittoria. La Virtus Amiata sarà invece sul campo dell’Atletico Maremma per un anticipo della finale di Coppa Provinciale. Le due formazioni quindi si sfideranno pensando già alla prossima settimana. Il Ribolla sarà invece a Scansano provare a riprendere la marcia, mentre l’Aurora Pitigliano del nuovo corso Gaggi inizia in casa contro l’ostico Alta Maremma. Il programma: Atl.Grosseto-V. Amiata, Pitigliano-A. Maremma, Batignano-Orbetello Scalo, ...