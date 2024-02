Terranova vince contro Eal Incasserà 200mila euro di rate annuali mai riscosse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Comuneil braccio di ferro con Eal, gestore dell’impianto di compostaggio, e incassa lemai: oltre 224mila. La struttura era nata per il trattamento annuo di 30mila tonnellate di rifiuti, di cui 18mila da frazione organica (Forsu). Nel lontano 1999, le parti stipularono una convenzione che prevedeva il pagamento di un corrispettivo in denaro al Comune, commisurato ai quantitativi di frazione organica trattata. Anni dopo però in merito all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordo il Comune ha portato Eal davanti alla sezione civile del Tribunale, promuovendo successivamente un arbitrato. Con questa iniziativa, il Comune aveva chiesto gli fossero corrisposte letà dal 2018 al 2022 relative a ogni tonnellata di Forsu conferita ...