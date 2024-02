Terracina Eplosione palazzina | l’allarme di un passante | le condizioni dei feriti | le cause della tragedia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 11 febbraio 2024)– Il morto non c’è scappato per miracolo. Sono cinque i– come già riportato – in seguito all’esplosione che si è verificata nella serata di venerdì all’interno di una villetta al civico 54 di via Ponte di Ferro a, alla periferiacittà. L’immobile ha subito un cedimento strutturale e ad L'articolo Temporeale Quotidiano.