Ternana-Spezia | Serie B | lo scontro vale mezza salvezza | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 16,15, allo stadio Liberati di Terni, laospita lonella sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato diB. Una sfida di estrema importanza per la corsa, visto che entrambe le squadre hanno fin qui ottenuto 21 punti e condividono con la Feralpisalò il penultimo posto della graduatoria. Ci si aspetta quindi un match intenso e ricco di emozioni. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inla partitaB: le ultime Crediti foto:Calcio FACEBOOKE’ una sfida che ha il sapore dell’ultima spiaggia per entrambe, perché chi perde rischia di non riuscire a rialzarsi vedendo ...