Ternana-Spezia | formazioni ufficiali | sfida tra interisti! Ma non dal 1?

(Di domenica 11 febbraio 2024)è in programma oggi alle 16.15. Diramate lesia da Brera che da D'Angelo. Lato rossoverde c'è Franco Carboni, mentre Zuberek è in panchina. Dall'altro lato, panchina anche per Francesco Pio Esposito. I tre potrebberorsi nella ripresa. Sono grandi amici avendo giocato nella Primavera dell'Inter., le: un solo nerazzurro in campo(3-4-2-1): Iannarilli; Lucchesi, Capuano, Sgarbi; Casasola, Pyyhtia, Luperini, Carboni; Pereiro, Amatucci; Raimonto. Allenatore: Breda.(3-5-2): Zoet; Bertola, Muhl, Nikolaou; Mateju, Nagy, S. Esposito, Jagiello, Cassata; Falcinelli, Verde. Allenatore: D'Angelo.