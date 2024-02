Ternana-Spezia 1-1 | finale pirotecnico | umbri beffati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Terni, 11 febbraio 2024 – Lavede sfumare negli ultimi secondi del recupero la vittoria nello spareggio-salvezza con lodopo essere passata in vantaggio allo scadere. E’ successo tutto nelle ultime battute della gara. Dopo un primo tempo da dimenticare, una ripresa in crescita e un rigore fallito da Pereiro, Distefano ha sbloccato il risultato ad un minuto dal termine infilando Zoet su un cross di De Boer. Il “Liberati” è esploso di gioia ma lanon è stata in grado di gestire il prezioso vantaggio e all’ultimo tuffo loha pareggiato i conti con Di Serio che ha risolto una situazione di rimpalli in area firmando la rete che ha salvato i liguri. Un’autentica mazzata per le fere, come il penalty che Pereiro si è fatto parare da Zoet al 13’ del secondo tempo, concesso per atterramento in area ...