Ternana-Spezia 1-1 | Di Serio l' agguanta in extremis dopo il vantaggio di Distefano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Terni, 11 febbraio 2024 – Sotto l'acqua, alla fine, è giusto così. Finisce in parità traal 'Liberati'. Succede tutto nel secondo tempo: prima lasbaglia un calcio di rigore, poi passa inquasi al 90', però loil pareggio al 5' di recupero con il nuovo entrato Di. A dominare, comunque, è stata (anche nelle occasioni) senza dubbio quella ligure. D'Angelo sceglie la stessa formazione che ha pareggiato in casa nello scorso turno col Catanzaro al Picco. Deve solo sostituire Hristov che ha un problema alla spalla, con Muhl. Pericoloso in avvio lo, all'8 con la punizione che pesca in area Falcinelli, la cui deviaizone sotto porta viene deviata in angolo da Iannarilli, che si ripete un minuto ...

