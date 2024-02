Tennis | entry list 2024 Atp e Wta | tutti i partecipanti torneo per torneo

(Di domenica 11 febbraio 2024) In questo spazio troverete tutte ledei tornei della stagionetica Atp e Wta. Dai primi tornei australiani della stagione fino alle Finals di novembre, la redazione di Sportface giorno dopo giorno terrà aggiornate lee deii tornei maschili e femminili del circuito maggiore. Scoprite insieme a noi ogni settimana qualiti saranno presenti ai vari tornei o eventuali cancellazioni dell’ultima ora. Di seguito leaggiornate ogni settimana. CALENDARIO ATPCALENDARIO WTAI MONTEPREMII TABELLONI Clicca i link sottostanti per accedere alle rispettive...

Oltre ad Acapulco, un altro Atp 500 andrà in scena a Dubai nella settimana compresa tra lunedì 26 febbraio e domenica 3 marzo. L'appuntamento negli Emirati Arabi Uniti precederà l'attesissimo Sunshine ...In attesa di rientrare ufficialmente nel circuito, Matteo Berrettini è stato ospite nelle ultime ore nel Piatti Tennis Center, accompagnato dal suo nuovo coach Francisco Roig, Umberto Rianna e dall’am ...L'Atp 500 di Acapulco ha sempre rappresentato un appuntamento di conquista per diversi top 10 e tennisti di un certo spessore nel circuito maschile. Anche quest'anno il torneo in Messico potrà vantare ...