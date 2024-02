Tennis | Cordoba | Darderi batte Baez e conquista sua prima finale

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lucianoladel torneo Atp 250 di, in Argentina. Il 21enne azzurro di origini argentine numero 136 al mondo ha battuto nel penultimo turno 6-1 3-6 6-3 l'argentino Sebastian, n.26 del ranking e secondo favorito del seeding.ndo la suaAtp in carriera,fa anche il suo primo ingresso nella top 100. Per ladel titolo disfiderà ora l'argentino Facundo Bagnis, n.207 al mondo.

