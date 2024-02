Tennis | challenger Chennai | Nardi ko in finale con Nagal

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. - (Adnkronos) - Sumitsi è aggiudicato ilOpen, torneo di categoria 100 (cemento, montepremi 133.250 dollari), battendo inl'italiano Lucacol punteggio di 6-1, 6-4. Il ventenne marchigiano, che era approdato indopo aver battuto in semiil taiwanese Chun Hsin Tseng riuscendo ad annullare un match point, questa volta non è riuscito a recuperare un match che per lui si era messo subito in salita sin dei primi game. Testa di serie numero 1 del tabellone,rinvia così il suo ingresso in top 100 (il cammino alo ha intanto portato fino alla posizione 108, facendogli fare un balzo di sei posizioni nel ranking), mentre conl'India torna a festeggiare la presenza di un suo giocatore tra i primi 100 del ranking dopo quattro ani e due mesi (Pranjnesh Gunneswaran era stato l'ultimo a riuscirci).

Luciano Darderi sarà da domani, lunedì 12 febbraio, il 48° italiano a varcare la soglia dei top 100, primo azzurro a riuscirci nell'anno e primo ...Assalto alla top-100 non portato a compimento da Luca Nardi. Il pesarese è stato sconfitto nella Finale del Challenger di Chennai (India) dal padrone di casa, Sumit Nagal (n.121 del ranking). Il tenni ...Nella finale del Challenger 100 di Chennai Luca Nardi cede in due set al giocatore di casa Sumit Nagal, per lui il quinto Challenger in carriera ma soprattutto l'ingresso in top 100 per la prima volta ...