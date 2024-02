Temptation Island | una discussa protagonista del reality si sposa | la foto dell’anello

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fiori d’arancio per una storica quantoexdi, ildelle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia che dovrebbe tornare in onda la prossima estate. (Dopo aver lasciato i fan nuovamente orfani della versione invernale, nonostante l’annuncio!) Anna Boschetti, che il pubblico di Canale 5 ricorderà bene per aver partecipato al programma in coppia con l’ormai ex fidanzato Andrea Battistelli, ha ricevuto la fatidica proposta durante i festeggiamenti per il suo 41esimo compleanno! Durante il party insieme agli amici più cari, dopo aver tagliato la torta, sulla quale le hanno scritto (o si è fatta scrivere!) + vecchia, + saggia ma più figa che mai, al momento di scartare i regali, il compagno Davide Capozzella l’ha sorpresa con un bellissimo anello! La risposta ...