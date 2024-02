Teheran | Houti e Hamas Ecco la rete di proxy che infiamma il Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lawar theory sostiene che gli attori statali egemoni possano perseguire i propri interessi attraverso intermediari non statali, chiamati “agenti”. Questo modello si applica sia alle guerre sia ai periodi di pace relativa, evidenziando la complessità delle relazioni internazionali. Gli agenti possono essere gruppi ribelli, milizie o altre entità non statali, e il loro ruolo può influenzare gli eventi globali. Questa teoria offre una prospettiva approfondita sulla natura delle alleanze, dei conflitti e delle strategie di potere, mostrando come gli attori statali possano agire attraverso terze parti per perseguire i propri interessi. La sua applicazione consente di esaminare criticamente le dinamiche delle relazioni internazionali, evidenziando connessioni e influenze nascoste. La teoria evidenzia la complessità delle relazioni tra principali e agenti. Gli Stati ...