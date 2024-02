Tecnologia | stampanti 3D e visori immersivi entrano anche in chiese e cattedrali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Opere d’arte sacra riprodotte con3D,per visitarestoriche, apparecchiature di amplificazione wifi per la diffusione audio delle celebrazioni e sistemi di automazione per gestire l’illuminazione e la sicurezza died edifici religiosi: sono alcune delle novità tecnologiche destinate al mondo ecclesiale che saranno presentate a Devotio 2024, quarta edizione della più grande fiera internazionale sui prodotti e i servizi per il settore religioso, in programma da oggi, domenica 11 e fino a martedì 13 febbraio nel quartiere fieristico di BolognaFiere.quest’anno la manifestazione, con oltre 200 espositori dall’Italia e da altri 17 Paesi, ospiterà la produzione italiana e mondiale di articoli religiosi, oggetti per il culto e arredi sacri, ...