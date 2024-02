’Survival People’ Soli nella natura e senza comfort

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una dimensione che molti sono abituati a vedere soltanto nei film o a leggere nei romanzi., o quasi, in mezzo allao con poca acqua da bere,cibo,un rifugio, lontano dache ormai tutti diamo per contati. Che sia per una giornata o per un intero week end. Così, ci si ritrova a doversi costruire un riparole, ad accendersi un fuoco, a potabilizzare l’acqua, orientarsi in mezzo al bosco guardando le stelle. In una parola a sopravvivere. Ma attenzione: quello che sulla carta potrebbe sembrare un incubo, con la guida di Cristian Cirillo si trasforma in un’avventura capace di insegnare molto: su di sé, sulla propria capacità di stare in gruppo e sul rapporto con la. Si chiama Spezia Survival People il ...