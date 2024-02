Super Bowl 2024 oggi | dove vedere in tv Kansas City-San Francisco | diretta in chiaro | streaming

(Di domenica 11 febbraio 2024), nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio (a partire dalle ore 00.30 italiane), si disputerà il, l’evento sportivo che incolla davanti al televisore tutti gli Stati Uniti d’America e che è sempre più seguito anche all’estero. Si tratta di una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica. Si preannuncia grande spettacolo all’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, USA). LALIVE DELDALLE 0.30 IChiefs e i San49ers si sfideranno in quella è che la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Sono annunciati più di 60.000 spettatori sugli spalti per il consueto ...

Taylor Swift - riportano i media americani - e' atterrata a Los Angeles, in tempo quindi per assistere al Super Bowl che vede scontrarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Si ripete la finale di quattro anni fa, quando i Chiefs vinsero in rimonta. Kansas City contro San Francisco in un evento in cui vip e show quasi prevalgono.