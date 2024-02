Studente sospeso a Modena | ecco le foto e i video | I controlli ci sono stati | è la verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Studenti in fila nel cortile della scuola. Alcuni alzano le braccia mentre altri ‘abbandonano’ il proprio zaino nell’atrio dell’istituto, così come ‘ordinato’. Da una parte c’è la dirigente del Barozzi che ’accusa’ Damiano, lo18enne, di diffamazione, ritenendo le sue affermazioni circa presunte perquisizioni avvenute l’ultimo giorno di scuola non veritiere. Dall’altra, però, ciimmagini eche parlano chiaro: studenti in fila dinanzi all’ingresso della scuola in attesa di essere controllati prima di entrare nell’edificio. Non cisolo immagini ma anche dichiarazioni: "L’ultimo giorno di scuola dello scorso anno tutti gli studenti erano ammassati davanti alla porta poiché la vicepresidenza e soprattutto la la preside faceva entrare gli studenti 2/3 ...