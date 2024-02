Strage di Altavilla | uccide moglie e due figli poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un uomo di 54 anni è stato arrestato per aver tolto la vita alla sua famiglia: lae duedi 5 e 16 anni. Solo una terzaa di 17 anni è riuscita a mettersi in salvo. Trovati resti carbonizzati della consorte che sarebbe stata bruciata viva e poi sepolta in un terreno vicino alla villa della coppia