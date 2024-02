Stoltenberg | Trump? Nato pronta a difendere ogni alleato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Larestatutti i suoi alleati.affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti". Così il segretario generale dellaJensha replicato alle recenti dichiarazioni di Donald, secondo quanto raccontato da lui stesso e riportato dal New York Times, quando era presidente disse ai leader dellache avrebbe "incoraggiato" la Russia a "fare quello che diavolo voleva" ai Paesi che non avevano pagato il dovuto all'alleanza. Un'affermazione destinata a suscitare timori tra i membri dell'Alleanza a cui ...