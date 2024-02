Stoccarda-Mainz interrotta | tifosi lanciano palline da tennis in campo per protesta

(Di domenica 11 febbraio 2024) La partita di Bundesliga traè statadopo pochi minuti dal calcio d’inizio. Per la precisione al 12? è stato fermato il gioco dall’azione dei, che hanno cominciato a tiraredae altri oggetti inin segno diper l’ingresso di fondi stranieri nel campionato tedesco. Il minuto scelto è simbolico visto che strizza l’occhio al numero dodici, quello con cui si identificano i, dodicesimo uomo in. #VfBM05 pic.twitter.com/SW4yk9etYD — Ron Merz (@ron mrz) February 11, 2024 SportFace.

Lo Stoccarda punta a fare tre vittorie di fila in Bundesliga quando ospita il Mainz 05 domenica 11 febbraio. Il Mainz , invece, non è riuscito a ... (sport.periodicodaily)

Questo pomeriggio alle ore 15.30 si terrà la sfida valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga 2023/24 tra Stoccarda e Mainz. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Max. I pronostici di domenica 11 febbraio: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.