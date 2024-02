Squalificati Napoli | ammonizione fatale per l’azzurro | salterà il Genoa

(Di domenica 11 febbraio 2024) Altra squalifica in casa, cuicontro il Milan risultail match casalingo contro il. Ha patito molto l’assenza dello squalificato Mario Rui ildi Walter Mazzarri, che contro il Milan è apparo nuovamente spento come le ultime uscite pre-Supercoppa. A caratterizzare quindi il match, la super prestazione di Pasquale Mazzocchi, da pieno 7 sulla fascia sinistra in sostituzione del portoghese. L’ex Roma tornerà però a disposizione per la sfida casalinga contro ildel prossimo 17 febbraio, nella quale però sarà assente un ulteriore difensore. Gialloper Juan Jesus,Non riesce ad uscire da un super loop ...

Saranno cinque i giocatori squalificati per il match fra Lazio e Napoli, match in programma oggi alle 18. Si tratta di Zaccagni e Immobile per... (calciomercato)

In vista del della sfida tra Milan e Napoli due giocatori non potranno scendere in campo perchè squalificati : la scelta del Giudice Sportivo Dopo la ... (dailymilan)

78' - ANCORA NAPOLI! Lindstrom si muove benissimo in area e serve Raspadori vivamente trattenuto in area. Il numero 81 azzurro serve la sponda per Politano ma il suo tiro viene ribattuto. Proteste per ...Solita, grande, atmosfera a San Siro per Milan-Napoli, big match della 24.a giornata di Serie A. Tutto confermato nell’undici iniziale dei rossoneri che ritrovano Bennacer titolare, schierato al posto ...Spalletti a San Siro per Milan Napoli: il Ct osserva gli azzurri da convocare in vista degli Europei in Germania – FOTO C’è anche Spalletti a San Siro come spettatore interessato al big match tra Mila ...