Sport in tv oggi domenica 11 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 11 febbraio 2024)11ci aspetta una giornata ricca di. Iniziano i Mondiali di nuoto in corsia e l’Italia sarà impegnata nei quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile. Ampio spazio agliinvernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile a Bansko e lo slalom femminile a Soldeu, i Mondiali di biathlon regalano gli inseguimenti, da seguire anche sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, slittino, sci freestyle e short track. L’Italia affronterà l’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby, nella notte gli USA si fermeranno per il Super Bowl di football americano. Ampio respiro alla Coppa del Mondo di scherma, mentre gli amanti ciclismo potranno divertirsi con le diverse gare in. Il World Indoor Tour di atletica sbarca a New York. Si ...

Il football e la musica, gli spot e il cibo. Gli Stati Uniti sono tutti a Las Vegas o almeno davanti alla tv per la sfida fra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs e soprattutto per sapere se Taylo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'inseguimento maschile in programma a Nove Mesto (Repubblica Ceca), prova valevole per i Mondia ...Esercitazioni sul campo con la scuola voluta dall’Automobile Club. Il corso è stato coordinato dal direttore di gara Massimiliano Ghinassi. "Incontri fondamentali per imparare ad affrontare gli imprev ...