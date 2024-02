Speed skating | Mondiali Junior 2024 | sesto posto per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si sono chiusi alla YS Arena Hachinohe di Hachinohe City (Giappone), idi: dopo aver assegnato i titoli sulle singole distanze e nelle graduatorie allround, nell’ultima giornata si sono disputate mass start, team pursuit e team sprint. Nella mass startsi registra la doppietta neerlandese con Angel Daleman prima e Patricia Koot seconda, mentre completa il podio la nipponica Hana Noake, terza. In casa Italia si classifica ottava Emily Tormen, mentre chiude decima Maybritt Vigl. Nella mass start maschile la vittoria va al nipponico Yuta Fuchigami, che batte il canadese Daniel Hall, secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro giapponese Taiki Shingai, terzo. L’unico azzurrino ad essersi qualificato per la finale, Manuel ...

La serata italiana è ancora foriera di ottime notizie in casa azzurra: al Centre de Glaces di Quebec City , in Canada, Andrea Giovannini è quinto ... (oasport)

Andata in archivio la terza tappa della Coppa del Mondo junior di Speed skating . Sull’anello di ghiaccio di Hachinohe (Giappone) è calato il sipario ... (oasport)

Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2023-2024 di Speed skating : nell’ultima giornata dell’ultima tappa, andata in scena al Centre de Glaces di ... (oasport)

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare dei Mondiali junior di speed skating 2024. Sull'anello di ghiaccio di Hachinohe (Giappone), la rassegna iridata giovanile ha visto tra i protagonisti M ...quarto nella prima semifinale, mentre non ce la fa Manuel De Carli, 13° nella seconda. Argomenti correlati:Emily Tormen Giorgia Aiello Manuel De Carli Manuel Ghiotto Maybritt Vigl Mondiali junior ...Per quanto riguarda le altre competizioni, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha incamerato il primo top-ten della carriera in Coppa del Mondo, concludendo decima sui prediletti 500 metri (38”58 il suo tempo ...