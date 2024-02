(Di domenica 11 febbraio 2024) Quella di oggi,11 febbraio, sarà una puntatae da non perdere all’insegna diIn.non è ancora finito e la riprova sarà l’appuntamento odierno in compagnia di Mara Venier, quando ci farà rivivere tutte le emozioni del 74esimo Festival della canzone italiana appena concluso.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Diodato con “Ti muovi” è tornato al festival di Sanremo . Ecco le dichiarazioni dell’artista in conferenza stampa Diodato , è in gara alla 74esima ... (361magazine)

Speciale Sanremo 2024 a Domenica In: tutti i Big e la vincitrice Angelina Mango, un ospite d'eccezione da Mara Venier.La prima serata di “Sanremo 2024”, in onda martedì 6 febbraio, aveva ottenuto in media 10.561.000 telespettatori con il 65,1% di share, la seconda serata, mercoledì 7 febbraio, aveva conquistato 10.36 ...La quinta serata di “Sanremo 2024” scivola via e chiude la porta all’ultimo Sanremo di Amadeus con la vittoria di Angelina Mango con il brano “La Noia”. Quando fu scelto come direttore artistico e con ...