Spal Recanatese 1-0 | decide una rete di Antenucci

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ferrara, 11 febbraio 2024 – Coraggio, cuore e attributi. Lastende lacon una perla diad una dozzina di minuti dal termine, dopo essere rimasta in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Peda. Sono tre punti tanto importanti quanto meritati per i biancazzurri, che nel giorno del ritorno di mister Di Carlo sulla panchina ritrovano la vittoria dopo un mese e mezzo di astinenza e agganciano i marchigiani a quota 24 punti. Nel primo tempo lacolpisce due legni in rapida successione, prima il palo con Edera e poi la traversa con Zilli. Nella ripresa i biancazzurri restano in inferiorità a causa di un brutto intervento di Peda su Carpani. L'inerzia sembra cambiare, ma una manciata di minuti più tardi la squadra di Di Carlo sblocca il risultato col nuovo entrato ...

La Spal attualmente terz'ultima con 24 punti assieme alla Recanatese battuta venerdì (1-0 gol di Antenucci), sarà priva di 6 pedine: per infortunio Bassoli, Siligardi, Sits, Arena (campionato finito), ...LA RECANATESE È NEL BUIO Notte fonda per la Recanatese che esce con le ossa rotte dallo scontro salvezza di Ferrara perdendo uno a zero contro la Spal. Nonostante l' inferiorità numerica per l' espuls ...