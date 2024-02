Spagna | assalto choc al largo I narcos speronano un gommone Uccisi due agenti della guardia civile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laè sottoper lo speronamento di unda parte di un potente motoscafo deiche ha provocato la morte di duee il ferimento di altri due nel porto di Barbate, a Cadice. Le vittime dei gruppi speciali dei sub e di azione rapidaavevano 43 e 39 anni e lasciano tre bambini. Dei dueferiti, uno ha avuto un braccio amputato dall’elicanarco-lancia. "Un assassinio in piena regola, premeditato", ha dichiarato il comandante provinciale. Gli arresti di otto pregiudicati per narcotraffico, accusati di aver fatto parte dell’equipaggio omicida, non sono bastati a contenere la "rabbia" espressa ...