Space V | coltivare ortaggi nello spazio grazie a serre verticali e algoritmi di IA

(Di domenica 11 febbraio 2024)V, start-up e spin-off dell’Università di Genova, propone una soluzione innovativa per la coltivazione di vegetalicon una serra che si adatta alla crescita delle piante.V e’ stata selezionata per l’investimento e il programma Tech Transfer di Galaxia, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per l’aero, nato su iniziativa del Fondo Tech Transfer di CDP Venture Capital insieme a Obloo Ventures. Tra i soci fondatori figurano Franco Malerba, primo astronauta italiano e laureato UniGe in Ingegneria elettronica, e Patrizia Bagnerini, docente UniGe di Analisi numerica presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME. L’Italia e’ pioniera nell’approccio commerciale al volo spaziale abitatoalla ...

Sulla Terra le piante vengono coltivate in serre che hanno un volume adatto ad accogliere le piante stesse in tutte le fasi della loro ...Coltivare vegetali nello spazio con una serra che si adatta alla crescita delle piante. Il progetto è firmato da Space V, start-up e spin-off dell'università di Genova. Molto più di un'idea perché la ...