Sotto il peso della guerra ibrida di Mosca | la Finlandia si avvia alle urne

(Di domenica 11 febbraio 2024) Secondo una convinzione molto diffusa, nelle elezioni presidenziali statunitensi l’impatto che ha la politica estera nel decidere il risultato finale è molto limitato. “It’s the economy, stupid”. Difficile dire quanto esattamene questa affermazione sia stata veritiera per quel che riguarda le elezioni statunitensi del passato, e quanto lo sarà per quelle che avranno luogo il prossimo novembre. E anche quanto questa assunzione pesi nei contesti elettorali degli altri Paesi democratici. Sicuramente, non può essere utilizzata nel caso, dove domenica 11 febbraio si sono aperte leper le elezioni presidenziali, in quella che è la prima consultazione popolare dall’accesso di Helsinki all’anza Atlantica avvenuta lo scorso anno. A confrontarsi sono Pekka Havisto, esponente...