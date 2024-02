Sorpresa Lazza | canta «Cento messaggi» | la canzone con cui avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2024 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Sono talmente tanto affezionato a questo brano, che non volevo vederlo in competizione con gli altri». Èa spiegare perché la suaè stata fatta ascoltare tardi ad Amadeus, quando ormai erano state selezionate le canzoni per la 74esima edizione del Festival. Questo un passaggio del brano, che a un primo ascolto è sembrato di grandissimo impatto, potente e struggente insieme: «Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi, è inutile che mi angosci, mi mandia cui non risponderò, non ne sono più capace, sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace, dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi anche se ho dieci orologi ma recupererò gli anni. Scusa se non tornerò».ha poi presentato la persona che lo ha accompagnato ...