Sondaggi politici elettorali oggi 11 febbraio 2024 | nell’ultimo Fdi ha perso 2 punti e il Pd ne ha guadagnati 2

Nell'ultimo anno, Fratelli d'Italia ha perso più di due punti mentre il Pd ne ha guadagnati due. Anche se, negli scorsi mesi, i voti per i dem sono ... (fanpage)

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia scende al 28 - 8% - il M5s in crescita

L'ultimo Sondaggio di Termometro politico mostra per questa settimana un calo dello 0,3% per Fratelli d'Italia. Il Movimento Cinque Stelle in ... (fanpage)