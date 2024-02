Sommer ferma Lukaku | fotografia perfetta delle scelte di mercato dell’Inter

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha compiuto un’uscita strepitosa sunegando, di fatto, un possibile gol al belga. Laestive didel club– L’estate, sul, ha vissuto settimane complicate. Dopo il voltafaccia die la scelta di cedere Onana, la dirigenza ha deciso di puntare tutto su Thuram, ‘promosso’ titolare inamovibile, e suportiere in uscita dal Bayern Monaco, rinunciando a potenziali occasioni diquali Trubin e Vicario. Una scelta che si è rivelata vincente, sia in attacco che in difesa e laarriva da Roma-Inter. Thuram è il match-winner o ...

La moviola su Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese conferma quanto pensato dai tifosi dell’Inter. Non ci doveva essere il rigore per la ... (inter-news)

Uno degli episodi ancora più discussi di Fiorentina-Inter è il rigore fischiato ai viola per il contatto fra Sommer – in uscita – e Nzola. Con un ... (inter-news)

ROMA (ITALPRESS) – L'Inter supera 4-2 in rimonta la Roma e allunga a +7 sulla Juventus: apre Acerbi, i giallorossi la ribaltano con Mancini ed El ...Il commento del calciatore francese al post che l'Inter ha fatto per sottolineare la parata dell'estremo difensore sul belga ...