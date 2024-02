Social | perché fotografiamo il cibo prima di mangiarlo? I motivi della condivisione online

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 febbraio 2024) E’ sempre più una moda fotografare i piatti in tavola e poi postarli sui: eccolo fanno in tanti Ormai isono una costante nelle giornate di tutti, o quasi. Difficile stare troppe ore senza ‘controllare’ gli amici virtuali, condividere un post o pubblicare una foto. Con il passare del tempo isono diventati parte integrantevita di tutti i giorni, a volte anche solo per abitudine si apre una determinata App per dare uno sguardo alla home e vedere cosa c’è di nuovo. Suhi – Cityrumors.it (PixaBay) Ogniha le sue particolarità ma di base ognuno serve a mettersi in contatto o comunque ad essere ben informati su amici, conoscenti ed anche personaggi famosi. Con il tempo si sono prese molte abitudini, stando a ciò che è in tendenza proprio sui ...