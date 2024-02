Soccorsero un uomo in difficoltà Rinviati a giudizio per diffamazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024)per. Niente di strano, se non fosse che ad essere processati saranno i responsabili dell’associazione “Colonia cristiana“, portati in tribunale dai familiari di un 57enne di Pistoia che l’associazione soccorse nel marzo 2021 dopo averlo trovato in stato diall’interno della propria auto lungo via Tonfano. I familiari dell’, che a causa delle condizioni di salute morì un mese dopo all’ospedale di Pistoia, accusano i due volontari di averlo ingiustamente definito "senzatetto", cosa secondo loro non vera. Di fronte alla querela il pm del tribunale di Lucca Antonio Mariotti aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il legale dei familiari dell’si è opposto a questa richiesta e il gip Alessandro Dal Torrione ha accolto ...