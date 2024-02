Snowboar | Hirano ed Ono vincono la Coppa del Mondo di halfpipe a Calgary Nono Vito III

(Di domenica 11 febbraio 2024) Rukaha vinto ladel2023-2024 did, specialità. Il responso è arrivato alla fine della quinta e ultima tappa del circuito andata in scena a(Canada), dove il giapponese ha trovato la seconda posizione raccogliendo così 300 punti nella classifica generale. L’asiatico nello specifico si è fatto spazio con il punteggio di 88.25, score maturato nella prima run, con cui ha ceduto il passo solo all’australiano Valentino Guseli, al posto d’onore dopo una seconda uscita da 91.50. Da segnalare poi la terza posizione di Shuichiro Shigeno, sul gradino più basso con 86.75. In top 10 inoltre Louis PhilipIII,con i 63.50 guadagnati nella seconda run. L’azzurro ha dunque chiuso la rassegna di specialità con ...

Ruka Hirano ha vinto la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard, specialità halfpipe. Il responso è arrivato alla fine della quinta e ultima tappa del circuito andata in scena a Calgary (Canada), dove ...Decimo posto e qualificazione centrata per Luois Philipp Vito III sull’HalfPipe di Calgary (Canada), in vista della gara in programma nella notte di domenica, con inizio alle 3 italiane.Dopo la giornata di ieri, contrassegnata dalla cancellazione totale delle prove di slopestyle, resiste la specialità dell'halfpipe a Mammoth Mountain, località statunitense che ha ospitato questo fine ...