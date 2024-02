Slittino | Oberhof 2024 | Aparjods trionfa nel singolo maschile | sesto Fischnaller

(Di domenica 11 febbraio 2024) Vittoria di Kristersneldella settima tappa della Coppa del Mondo disu budello artificiale che si è disputata ad, in Germania. A fare la differenza, però, è la pioggia, che ha mutato in modo molto repentino le condizioni del ghiaccio durante le stesse manche, e così Svante Kohala, lo svedese leader dopo metà gara, è finito al quindicesimo posto, mentre il lettone è risalito fino a vincere col tempo totale di 1.27.263, davanti al tedesco Langenham e all’austriaco Gleirscher. Un po’ di rammarico in casa Italia per Dominik, che si piazza alposto. Il detentore della sfera di cristallo ha recuperato dopo la prima discesa in cui era soltanto ventiduesimo, facendo registrare il quarto tempo nella seconda manche, ...

Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Andrea Voetter e Marion Oberhof er, che ad Oberhof (Germania) chiudono in seconda posizione a soli 33 ... (sportface)

Oberhof , 10 feb. - (Adnkronos) - Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhof er che ad Oberhof chiudono in seconda ... (liberoquotidiano)

Oberhof , 10 feb. – (Adnkronos) – Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhof er che ad Oberhof chiudono in seconda ... (calcioweb.eu)

Oberhof, 10 febbraio 2024 – – A tre gare al termine della Coppa del Mondo di Slittino, arriva un altro importante podio per Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le Azzurre aggiungono il secondo posto di ...A Oberhof in Germania il duo formato da Andrea Vötter e Marion Oberhofer conquista il secondo posto, ma deve cedere la vetta della classifica di coppa del mondo ...Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale ...sesto in totale nel corso dell'inverno per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che anche in quel di Oberhof chiudono in seconda posizione, a soli 33 ...