Slittino | ad Oberhof vince Kristers Aparjods | sesto Dominik Fischnaller in rimonta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Altra gara pazza (ormai è all’ordine del giorno) nella Coppa del Mondo dinel singolo maschile. Adarriva il terzo vincitore diverso della stagione: trionfo perche trova il quarto successo della carriera, il primo in terra tedesca, con unastrepitosa partendo dalla diciassettesima piazza della prima run. Ovviamente appare scontato dire che una pista rovinata per le alte temperature abbia favorito questa possibilità, il lettone è stato bravissimo a sfruttarla. Tempo di 1:27.263 per mettersi alle spalle di 42 millesimi il solito Max Langenhan: prosegue la striscia mostruosa di podi del fenomeno tedesco, sempre più padrone della Coppa del Mondo. A completare il podio l’austriaco David Gleirscher, autore del miglior tempo di run nella seconda discesa, staccato di ...

Oberhof, 10 febbraio 2024 – – A tre gare al termine della Coppa del Mondo di Slittino, arriva un altro importante podio per Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le Azzurre aggiungono il secondo posto di ...A Oberhof in Germania il duo formato da Andrea Vötter e Marion Oberhofer conquista il secondo posto, ma deve cedere la vetta della classifica di coppa del mondo ...Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale ...sesto in totale nel corso dell'inverno per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che anche in quel di Oberhof chiudono in seconda posizione, a soli 33 ...