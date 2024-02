Slalom femminile Soldeu 2024 | risultati e classifica prima manche | Swenn Larsson al comando | Rossetti miglior italiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ladellodi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, vede alAnna. La svedese ottiene iltempo sulla neve andorrana, fermando il cronometro in 54.45 e candidandosi a favorita per la vittoria nella nona e terzultima gara della stagione tra i pali stretti. Alle sue spalle la statunitense Paula Moltzan, staccata di 14 centesimi, e la croata Zrinka Ljutic, a 42 centesimi. Completano la top 5 la canadese Nullmeyer e la tedesca Truppe, mentre Sara Hector, partita col pettorale 1, è solo nona a pari merito con l’austriaca Liensberger. Per quanto riguarda le azzurre, invece, lae è Marta, ...