Sky Sport Tennis ? ATP 500 Rotterdam con Sinner | 250 Delray Beach + Buenos Aires | WTA 1000 Doha

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da domenica 11 a domenica 18 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.L’atteso ritorno in campo di Jannik, dopo il trionfo agli Australian Open, sarà l’evento della settimana. Il campione di Melbourne sarà in campo a(cemento indoor) come testa di serie numero 1. L’italiano debutterà contro l’olandese Botic van de Zandschulp in un torneo che vedrà al via altri quattro top-10: il russo Andrej Rublev, il norvegese Holger Rune, il polacco Hubert Hurkacz e l’australiano Alex De Minaur, oltre agli altri italiani Lorenzo Musetti (al primo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor) e Lorenzo Sonego (che debutterà contro il bulgaro Grigor Dimitrov). Lo spagnolo ...